Russland produziert dreimal mehr Munition als NATO

Iranische und nordkoreanische Hilfe für Putin

Dieser weiß auch, dass russische Rüstungsfabriken 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen. Die Beschäftigtenzahl in der Rüstungsindustrie sei um circa eine Million gesteigert worden. Der US-Historiker Mark Kramer meinte kürzlich in einem Interview mit krone.at: „Ich muss sagen, man muss Russlands Fähigkeit anerkennen, neue Quellen für Waffen und Kriegsgerät zu erschließen.“ Auch wenn Putin Munition und Drohnen aus dem Iran und aus Nordkorea braucht, brumme der Motor der russischen Rüstungsproduktion. In der EU laufe er nun geringfügig schneller, nachdem er „elend langsam“ gewesen sei, so Kramer.