Gewessler und Hammer vertreten Österreich in Baku

SPÖ: „Lippenbekenntnisse reichen nicht“

Insgesamt nehmen Delegationen aus fast 200 Staaten teil. „Lippenbekenntnisse alleine werden als Ergebnis der heurigen Konferenz nicht ausreichen“, sagte SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr in einer Aussendung am Sonntag. In den Klimaschutzplänen müssten etwa soziale Schutzmaßnahmen verankert werden, da Menschen mit geringem Einkommen und in ärmeren Ländern stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen seien.