Grüne Ministerin Baerbock warnt vor „Superstürmen“

Virtuelle Teilnahme

Doch in Aserbaidschans Hauptstadt wird es in den kommenden beiden Wochen vor allem um die Finanzierung gehen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen – so sind sich die UNO-Experten sicher – zusätzliche Finanzmittel in Höhe von einer Billion (!) US-Dollar pro Jahr zur Unterstützung von ärmeren Ländern nötig. Uhrig wird übrigens aus Klimaschutzgründen nicht nach Baku jetten. Der Aktivist nimmt virtuell, aber voll registriert, an der Konferenz im fernen Aserbaidschan teil.