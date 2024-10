1,5-Grad-Ziel ist „Realitätsverweigerung“

Die diesjährige UN-Klimakonferenz COP29 beginnt am 11. November in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Die dort erwartete Vorlage nationaler Klimaschutzpläne und die Auslobung höherer Hilfsmittel für arme Länder nannte Latif ein „Kurieren an den Symptomen“. Die Klimakonferenzen „werden nie zu einem Ziel führen. Man kann sich auch tot verhandeln“, zeigte er sich überzeugt. „Handeln statt verhandeln sollte das Motto sein.“