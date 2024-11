Vonn genießt die Zeit mit krebskrankem „Leo“

Es ist schon ein herzzerreißendes Bild. Kopf an Kopf kuscheln Ski-Superstar Lindsey Vonn und ihr Hündchen mit geschlossenen Augen. „Leo kämpft gegen den Krebs wie der starke Bub, der er ist“, schreibt sie dazu auf Instagram. Sie sei so dankbar, diese Momente mit ihm zu teilen und zu genießen. So viele werden es wohl tragischerweise nicht mehr sein. Mit ihrem vierbeinigen Herzbuben dürfte es dem Ende zugehen. Und dennoch: „Er gibt mir so viel Kraft – mehr, als er jemals wissen wird.“