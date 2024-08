Lindsey Vonn emotional: „Mein Bursche hat Krebs“

Chemotherapie

„Als ich aus Paris nach Hause kam, bemerkte ich einige Knoten, die sich um seine Lymphknoten gebildet hatten, und ich brachte ihn sofort zum Tierarzt. Leider haben wir die Diagnose Lymphom erhalten. Leo bekommt bereits eine Chemotherapie und spricht gut darauf an. Er ist ein bisschen müde und weiß nicht, was los ist, aber er ist immer noch ein fröhlicher Bursche“, so Vonn.