Die Novemberpogrome und ein schrecklicher Zufall

Heute vor 86 Jahren, am 9. November 1938, fanden die Novemberpogrome statt. Im gesamten Deutschen Reich brannten Synagogen, wurden jüdische Mitbürger gedemütigt, misshandelt, verhaftet, getötet. Dass es ausgerechnet am Vorabend des Gedenkens zu diesem unfassbaren Gewaltausbruch gegen israelische Fußballfans in Amsterdam, der Stadt von Anne Frank, kam, ist ein schrecklicher Zufall. Und ein neuerlicher Beweis dafür, dass der Antisemitismus seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 immer stärker auf dem Vormarsch ist.