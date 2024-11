Sparzwang: Schwimmende Bügeleisen im Nahkampf

Doch zunächst zur Vorgeschichte: Im südlichen Nachbarland der Habsburgermonarchie ging die österreichische Herrschaft über bedeutende Provinzen gerade zu Ende. Die Toskana und die Lombardei waren bereits an den neuen italienischen Nationalstaat gefallen und nun, im Jahr 1866, war Italien an der Seite Preußens in den Krieg gegen Österreich eingetreten, um weitere österreichische Gebiete zu erlangen.