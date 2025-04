Wann die USA die leichte Einwanderung beendeten

Zwischen 1896 und 1914 kam es zur größten Einwanderungswelle in die USA. Ihre Auswirkungen sollten zu den schärfsten Einwanderungsbestimmungen in der US-Geschichte führen. Jährlich wanderten damals eine Million Menschen in die USA ein, nun aber vorwiegend aus Mittel- und Südosteuropa, konkret aus Russland, Österreich-Ungarn, den Balkanstaaten, Polen und Italien. Diese neuen Einwanderer unterschieden sich deutlich von den „alten“ Einwanderern: Sie waren noch ärmer, hatten eine wesentlich höhere Analphabetenrate und einen anderen religiösen Hintergrund. Statt der protestantischen Westeuropäer (Ausnahme waren die Iren) kamen jetzt die katholischen, orthodoxen und jüdischen Mittel- und Osteuropäer in die Staaten.