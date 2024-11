„Beeinträchtigte Kinder sollten in Regelschule“

Schule soll bunt und vielfältig sein sowie allen Kindern die gleichen Möglichkeiten bieten – so zumindest die Idealvorstellung. Davon ist in der Realität oft wenig zu spüren. Während an vielen privaten Schulen Inklusion super funktioniert, gestaltet sich der Unterricht an manchen Bildungsstätten schon ohne Kinder mit Beeinträchtigung schwierig genug.