Deutscher Vizekanzler postet mysteriöses Video

Wenig später postete der 55-Jährige ein elfminütiges Video (siehe Video oben), das von deutschen Medien bereits als Andeutung einer möglichen Kanzlerkandidatur gewertet wird. Schließlich sieht man Habeck an seinem Schreibtisch an einem Text arbeiten. Im Hintergrund ist am Kalender der 8. November rot eingekreist – ein Hinweis, dass die Kandidatur bereits am heutigen Freitag verkündet wird? Als Beantwortung dieser Frage könnte ein Kettchen am Handgelenk des Vizekanzlers dienen, auf dem „Kanzler Era“, als „Kanzler-Ära“ zu lesen ist. Zudem summt Habeck Herbert Grönemeyers „Zeit, dass sich was dreht“.