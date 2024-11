FDP-Chef will noch mal Finanzminister werden

„Und das Ziel ist nicht Opposition, sondern natürlich will ich meine Arbeit in einer nächsten Regierung fortsetzen“, erklärte Lindner am Donnerstagabend im Fernsehen. Die FDP sei trotz schlechter Umfragen für ihre Überzeugung das Risiko von Neuwahlen eingegangen. „Und ich glaube, das muss man einmal tun, denn das ist auch ein Zeichen von Charakter“, so der FDP-Chef.