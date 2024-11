Neuwahlen in Deutschland schon im Jänner?

Nach dem Zerbröseln der Ampelkoalition in Berlin versuchen die beiden in der Regierung verbliebenen Parteien, die SPD und die Grünen, die Scherben halbwegs zusammenzukehren. Dabei könnte nun – zumindest vorübergehend – die CDU helfen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionschef Friedrich Merz beraten am Donnerstag über das weitere Vorgehen. Merz macht aber Druck und will möglichst bald Neuwahlen, während Scholz erst im Jänner (!) die Vertrauensfrage im Parlament stellen möchte.