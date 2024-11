Erstes Dorf in den USA hat bereits gewählt

Ein Gesetz in New Hampshire ermöglicht, dass man in der Gemeinde so früh wählen darf: Orte mit weniger als 100 Einwohnern dürfen bei den Vorwahlen und auch später bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal öffnen. Früher sollte so Eisenbahnarbeitern ermöglicht werden, nach der Stimmabgabe schlafen zu gehen, um am nächsten Tag pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.