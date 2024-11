Der rot-weiß-rote Blick auf die US-Präsidentenwahl

Tatjana T. (Miami): „Die Spaltung ist so tief wie nie“

„Als Kamala Harris ihre Kandidatur ankündigte, dachte ich, dass sie als schwarze Frau gute Chancen hätte. Doch inzwischen zeigt sich, dass sie selbst in den sonst liberalen Medien kritisiert wird. Ich lebe in Florida, einem republikanischen Staat, wo Trumps Sieg fast sicher scheint. Doch auch in liberaleren Staaten dürfte er erheblich an Momentum zulegen. Die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten ist so tief wie nie. Nach den letzten vier Jahren, geprägt von hoher Inflation, zunehmender Migration und wachsender Kriminalität, stehen viele Menschen vor schwierigen Entscheidungen. All das spielt Trump in die Hände.“

Tina K. (Cape Coral): „Anhängerschaften immer radikaler“

„Ich erlebe den Wahlkampf als unnötig aggressiv und höre viel zu viele gegenseitige Anfeindungen anstelle von Inhalten. Trump hat durchaus gute Ideen, nur die Art, wie er sich präsentiert, ist sehr ungeschickt, und für mich schneidet er sich so ins eigene Fleisch. Kamala hat ein besseres Auftreten, ich habe aber von ihr außer ,es wird nicht mehr so wie bisher‘ und ,Trump ist schlecht‘ keine Inhalte gehört. Ich glaube, beide Anhängerschaften sind wesentlich radikaler geworden als in der Vergangenheit, das Land ist gespaltener denn je. Und ich fürchte, dass die Wahlergebnisse wieder angezweifelt werden – diesmal hoffentlich ohne Gewalt.“