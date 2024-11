Wahl-Super-GAU würde Trump in die Karten spielen

Das ist komplizierter, als es erscheint. Denn es bekommt nicht jeder Abgeordnete eine Stimme, sondern jeder der 50 repräsentierten Bundesstaaten muss sich für einen Kandidaten entscheiden. Um es anschaulicher zu machen: Der Bundesstaat Florida hat 27 Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus, von denen 14 Republikaner und 13 Demokraten sind. Was effektiv heißen würde, dass die Republikaner mit einfacher Mehrheit ihren bevorzugten Kandidaten durchboxen können. Da die Konservativen in 26 Staaten die Mehrheit der Abgeordneten stellen, wäre Trump damit so gut wie sicher der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.