Auto mit drei Insassen stürzte in den Mondsee

In der Nacht auf Freitag stürzte ein Geländewagen in St. Gilgen in den Mondsee. Die drei Insassen hatten Riesenglück: Sie konnten sich aus dem sinkenden Auto retten, weil das Fahrzeug rund 20 Meter vom Ufer entfernt auf einem Stein aufsaß. Die Bergung gestaltete sich schwierig.