Goalie Lamoureux zog gegen Ex-Klub die Mauer auf

Keeper „JP“ Lamoureux (40) ist einer von fünf Ex-Eisbullen bei Villachs „Adlern“. Und brachte seine früheren Kollegen mit tollen Paraden zur Verzweiflung. Bis Minute 33: Da zog Nissner unwiderstehlich ins Kreuzeck ab, sorgte so endlich fürs Anschlusstor zum 1:2. Nachdem sich beide Mannschaften phasenweise nicht viel um die Defensive gekümmert, für eine Partie gesorgt hatten, in der es vogelwild hin und her ging.