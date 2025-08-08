Salzburg hat ein Stürmer-Problem

„Vorne wechseln wir auch während des Spiels viel. Nach 60, 70 Minuten sind die Spieler am Limit, Frische tut uns dann gut“, erklärte Letsch auf „Krone“-Nachfrage. Offen fügte er an: „So ehrlich muss man sein: Es hat sich noch keiner hervorgetan, der jedes Spiel zwei Tore macht und unantastbar ist.“ Der 56-Jährige, der – nona – das verfügbare Spielermaterial nicht öffentlich durch den Reißwolf drehen will, versuchte die Lage positiv darzustellen. „Es ist ein Battle“, erklärte er.