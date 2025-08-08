Salzburg hat ein Stürmer-Problem

Wie schon beim 2:2 in Ried vergaben die Bullen auch bei der 0:1-Niederlage gegen Club Brügge zahlreiche Chancen. Es wurde wieder deutlich, dass den Salzburgern ein echter Knipser fehlt. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Christoph Nister.
Salzburg-Trainer Thomas Letsch sprach kürzlich davon, dass er keine Stammelf hat. Seine vielen Rochaden in den vergangenen Wochen untermauern das deutlich. Zwar scheint die Defensive um Torhüter Alexander Schlager, Rückkehrer Stefan Lainer und Kapitän Mads Bidstrup weitgehend gesetzt zu sein. In der Offensive hat der Deutsche indes schon viele unterschiedliche Formationen versucht. Der erhoffte Erfolg blieb bislang aber aus.
„Vorne wechseln wir auch während des Spiels viel. Nach 60, 70 Minuten sind die Spieler am Limit, Frische tut uns dann gut“, erklärte Letsch auf „Krone“-Nachfrage. Offen fügte er an: „So ehrlich muss man sein: Es hat sich noch keiner hervorgetan, der jedes Spiel zwei Tore macht und unantastbar ist.“ Der 56-Jährige, der – nona – das verfügbare Spielermaterial nicht öffentlich durch den Reißwolf drehen will, versuchte die Lage positiv darzustellen. „Es ist ein Battle“, erklärte er.
Nüchtern betrachtet gilt es festzuhalten, dass der Vizemeister ein akutes Stürmerproblem hat. Bis zum Ende der Transferzeit bleibt den Verantwortlichen noch Zeit, um nachzuschärfen. Allerdings ist man auf dieser Position derart gut besetzt, dass zunächst Spieler abgegeben werden müssten. Bis zum Rückspiel in Brügge wird kein neuer Knipser kommen. Danach könnte es für die Champions League allerdings zu spät sein.
