In Salzburg ist die Zuversicht zurück

Die Gründe, warum man in den vergangenen Wochen nicht immer so agiert hat, sind schwer auszumachen. Bidstrup hatte trotzdem einen Ansatz: „Am Anfang der Saison brannte in allen das Feuer, jeder wollte dem Trainer zeigen, dass er spielen will. Das hat der Mentalität geholfen. Aber im Fußball gibt es immer Rückschläge und aus diesen dann wieder rauszukommen, ist nicht so leicht.“