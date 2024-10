Die lange Vorbereitung nach der Vorbereitung

Marko Pfeifer (50) ist seit Jahrzehnten auf allen Pisten dieser Welt unterwegs, kennt alle Hänge, Verhältnisse, Bedingungen – aber so herrlich wie dieser Tage auf dem Gletscher in Sölden ist’s nur selten. „Unglaublich“, musste der österreichische Herrenchef zugeben. Logisch daher, dass sich alles, was im heimischen Skisport Rang und Namen hat, auch nach dem Weltcupauftakt noch auf dem Rettenbachferner tummelt. Der für alle Bedürfnisse etwas bietet. Die schnelle ÖSV-Truppe nützte gestern den Rennhang für Speed-Training. Manuel Feller, Fabio Gstrein & Kollegen turnten anderswo durch Slalom-Tore. Und Noël Zwischenbrugger, Patrik Feurstein und Stefan Brennsteiner widmeten sich einem Super-G-Kurs.