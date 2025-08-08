Rettungseinsatz beim Badesee in Kuchl
Schwerverletzte Person
Zu einem Rettungseinsatz kam es Freitagabend beim Badesee in Kuchl in Salzburg. Eine schwerverletzte Person musste ins Krankenhaus geflogen werden.
Die Rettung wurde Freitagabend zum Badesee nach Kuchl gerufen: An dem lang ersehnten Sommertag war reger Badebetrieb. Am frühen Abend kam es zu einem Notfall. Eine Person soll aus dem Wasser geborgen worden sein, heißt es in einer ersten Information.
Die geborgene Person ist schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C6 ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen.
