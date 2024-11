Ein Burgenländer hält die Fahne hoch in Chicago

Mit dem Laufsport begann Frewein während des ersten Covid-Lockdowns. „Irgendwie musste man sich ja sinnvoll beschäftigen.“ In Graz absolvierte er 2021 seinen ersten Marathon, weitere auf internationalem Asphalt folgten, in Wien war der Wien-Pendler noch nie am Start. „Aber das kommt noch. Ziel war es, in Chicago dabei zu sein, bei einem der größten Rennen neben Berlin, Tokio London, Boston und New York.“ 50.000 Athleten aus der ganzen Welt haben teilgenommen, Frewein gewann seinen Startplatz in der Lotterie. „Jene, die sich von ihrer Bestzeit her nicht direkt qualifizieren konnten, wurden in einen imaginären Topf geworfen. 20.000 wurden gezogen, darunter ich.“