Auto durchschlug in Bürmoos Gartenzaun

Der Autolenker kam aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte in einen Gartenzaun und landete im Garten. Feuerwehr-Kommandant Stefan Plattner fuhr kurz nach dem Unfall am Weg zur Arbeit vorbei und wurde durch ein Loch in der Hecke auf den Zwischenfall aufmerksam. „Der Lenker war noch am Unfallort – zum Glück nicht schwerer verletzt“, so Plattner. Die Hausbewohner waren ebenso auf den Aufprall aufmerksam geworden und gerade in den Garten gelaufen.