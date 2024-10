Nach Überschlag mit Auto gegen Zaun geprallt

Ein 30-jähriger Deutscher aus Sankt Pantaleon war am späten Samstagabend in Richtung seines Heimatortes auf der L 1008 unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve im Ortsgebiet von Trimmelkam geriet er auf der feuchten Fahrbahn plötzlich ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab.