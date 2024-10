Ukraine griff erstmals in Tschetschenien an

Auf Bildern in sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Dach der Einrichtung in der Stadt Gudermes lichterloh brennt. Kadyrow behauptete, das Gebäude soll leer gestanden haben. Es habe keine Opfer oder größere Schäden gegeben, so der tschetschenische Machthaber. Die Flammen konnten demnach gelöscht werden.