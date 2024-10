Kadyrow droht russischen Politikern mit Blutrache

Kadyrow bedrohte in einem auf Telegram veröffentlichten Video drei Politiker. Zwei davon stammen aus der Nachbarrepublik Dagestan. Sulejman Kerimow, ist Senator im russischen Föderationsrat und Riswan Kurbanow, Abgeordneter in der Staatsduma in Moskau. Zudem will Kadyrow sich an dem Duma-Abgeordeten Bekchan Barachojew aus der Nachbarrepublik Inguschetien rächen.