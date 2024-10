Wie asiatische Airlines den Markt in Europa fluten

Im ersten Halbjahr flog die AUA bereits einen Ergebnisrückgang ein. Das dritte Quartal lief zwar gut und der Umsatz legte um rund 6 Prozent zu, doch Flugunregelmäßigkeiten fielen mehr ins Gewicht. „Da schmerzen vor allem die temporären Ausfälle der für uns sehr wichtigen Verbindungen in den Nahen Osten“, so AUA-Chefin Annette Mann. Das betrifft die Strecken nach Tel Aviv, Amman, Erbil und Teheran. Die Nahost-Destinationen haben historisch gewachsen eine hohe Bedeutung für die Lufthansa-Tochter, die heimische Airline ist innerhalb des Konzerns am stärksten von den Unruhen betroffen.