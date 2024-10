Landesjägermeister: „Ist nur schwer zu verstehen“

Strenge Regeln und genaue Vorgaben

Für das Erlegen von Tieren gelten jedenfalls strenge Regeln. Um eine Jagdkarte zu erlangen, sind viele theoretische und praktische Nachweise Voraussetzung. Rund 20.500 Menschen in OÖ sind derzeit im Besitz einer solchen, die am stärksten vertretene Altersgruppe ist die der 51- bis 60-Jährigen. Der Frauenanteil steigt laut Landesjagdverband zwar an, derzeit gibt es aber nur rund 2000 Jägerinnen. OÖ – aufgeteilt in rund 950 Jagdgebiete – gilt wegen des Alpenvorlandes, des Mühlviertels sowie der Flyschzone als besonders beliebte Region für Rehwild.