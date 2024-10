Jäger erschießt Bürgermeister: Täter auf Flucht

Schock in der Partei

Schock auch in der Landesparteizentrale der ÖVP in Linz. Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger erfuhr um 9.15 Uhr von dem Attentat im Bezirk Rohrbach: Auch ihm sei berichtet worden, dass der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer, erschossen wurde.