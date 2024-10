Ortschef macht selbst Jagd auf den Amokschützen

An Suche nach Täter beteiligt

Doch Kobler hatte am Montag zunächst wenig Zeit, sich um seine Agenden als Bürgermeister zu kümmern. Denn er ist im Brotberuf Polizist und war seit den frühen Morgenstunden an der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder beteiligt. „Das ist natürlich schon besonders, aber so ist es eben einmal“, sagt er. Gekannt hat er das Opfer Josef H. natürlich sehr gut.