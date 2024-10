Flüchtling soll Deutschlehrerin ermordet haben

Wie die „Bild“ berichtet, soll die Polizei in Baden-Württemberg am Donnerstag einen verdächtigen Iraner (37) in einer Flüchtlingsunterkunft verhaftet haben. Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass sich das Opfer und der Mann gekannt haben sollen – die Frau soll ihm gerade versucht haben, die deutsche Sprache zu lernen.