Winterfeste neue Heimat für Wiens Skater

Stadt hält sich mit Jugendarbeit im Hintergrund

Tatsächlich bekommt die Stadt wohl nur selten so viel Jugendarbeit zum Nulltarif wie in der Skater-Szene. Gegenseitiger Respekt, Ermutigung und Verantwortungsgefühl gehören zum Ehrenkodex. Wer abfällige Bemerkungen über Alter, Können oder gar Geschlecht macht, grenzt sich selbst aus. Die Stadt hängt sich schon seit einiger Zeit mit ihren Jugendarbeit-Strukturen an die Szene an und bleibt dabei, wie auch in der neuen Halle, im Hintergrund.