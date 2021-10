Corona-Experte Hutter mit Skaterfieber infiziert

„Es war ein ständiger Kampf gegen die MA 48"

Der „Krone“ zeigte der Vater eines Mädchens (1) und eines vierjährigen Sohnes gemeinsam mit seinem Kumpel seine drei Lieblingsskateparks in Wien (siehe unten). Hutter hat die Szene von null auf begleitet, von ihren Anfängen in Oberlaa, am Nordbahnhofgelände oder auf der Donauinsel an. „Damals haben wir uns die Rampen noch selbst gebastelt. In der Nacht wurden sie dann entsorgt. Es war ein ständiger Kampf gegen die MA 48“, erinnert sich der Leopoldstädter.