Horn hat Verehrerin und bleibt den Vikings treu

„Ich möchte immer die beste Version von mir selbst sein. Egal ob auf dem Feld oder abseits davon“, sagt der 31-Jährige über sich selbst. Und das scheint man auch auf den Tribünen zu spüren. Denn beim Finale der ELF in Gelsenkirchen stach er einer jungen Frau besonders ins Auge. Lauren übergab einen Zettel mit einer Botschaft samt ihrer Telefonnummer für Reece an einen TV-Mitarbeiter. Der Zettel fand schließlich ihren Weg zu ihm und die beiden traten in Kontakt. Was daraus wurde oder wird, bleibt das Geheimnis von Reece und Lauren . . .