Wenig Ärztezentren in den Außenbezirken Wiens

Gleich vorweg: Im bundesweiten Vergleich gibt es in Wien die mit Abstand meisten Primärversorgungszentren, 24 von insgesamt 69 Einrichtungen befinden sich in der österreichischen Hauptstadt. Jedoch ist die Verteilung äußerst ungleich, wie die ÖVP kritisiert. Während es etwa in Meidling zwei Primärversorgungseinheiten (PVE) für Allgemeinmedizin gibt, gibt es im stark wachsenden Liesing kein einziges. Der Bedarf ist jedenfalls groß, jeder zehnte Hauptstädter ist zumindest einmal im Monat beim Arzt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.