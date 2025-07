Worauf die neue Nummer eins in Dornbirn hofft

Die letzten Duelle mit Dornbirn (letzte Saison Sechster der RL West) wurden aber gewonnen: Christian Lichtenberger fixierte am 4 .8. ’23 einen 1:0-Auswärtssieg, und am 24. 2.’24 gab’s in Graz ein klares 3:0. Fakt: Ein Cup-Aus in Vorarlberg wie letzte Saison im Achtelfinale in Bregenz ist heuer tabu!