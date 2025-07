Prozess: Mann von Grasser-Richterin gegen „Krone“

„Unverständlich und inhaltlich nicht nachvollziehbar“

Nach kurzer Verhandlung wurden diese wegen inhaltlichen Formalfehlern in den Anträgen nicht rechtskräftig abwiesen. So wurden in dem Schriftsatz beispielsweise einmal die Namen von Hohenecker und Ainedter vertauscht. Richter Stefan Apostol hält fest, die Gegendarstellung sei „unverständlich und inhaltlich nicht nachvollziehbar“.