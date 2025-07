Windrad-Volksbefragung ungültig: Konsequenzen?

„Soll der Gemeinderat die erforderlichen Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich beschließen, damit drei bis maximal fünf Windräder auf dem Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya (Gebiet Predigtstuhl) errichtet und betrieben werden können?“ So lautete die Frage an das Volk in Waidhofen an der Thaya im März 2024.