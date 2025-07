Vergewaltigung im Wiener Prater: Zehn Jahre Haft

Für einen britischen Touristen endete ein Kurzurlaub in Wien in einem Horrortrip: Nach einer Partynacht im Prater fiel ein 22-Jähriger brutal über das Opfer her – vergewaltigte, verprügelte und raubte es aus. Dafür kassiert der Syrer im Landl jetzt eine zehnjährige Gefängnisstrafe. Nicht rechtskräftig.