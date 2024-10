Parteien bringen sich im Nationalrat in Stellung

Freiheitliche mit strittigem Vorschlag

Noch mehr Interesse dürfte der Klubsitzung der Freiheitlichen am Nachmittag zuteilwerden. In dieser wird Walter Rosenkranz als Kandidat für die Wahl des Nationalratspräsidenten aufgestellt. Er wäre der erste FPÖ-Politiker in dieser Position. Als Klubchef ist weiter Herbert Kickl vorgesehen. Rosenkranz hat nach der Klubsitzung noch einen weiteren Termin. Er stellt sich einer Aussprache mit den NEOS-Abgeordneten. Die NEOS hatten schon vorige Woche ihre Klubführung mit Beate Meinl-Reisinger und Stellvertreter Nikolaus Scherak fortgeschrieben.