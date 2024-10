Babler wird SPÖ-Klubchef, Bures Dritte Präsidentin

Babler deutet Rückzug als Bürgermeister an

Indes wird sich Babler nun wohl ganz auf seine Rolle im Bund konzentrieren. Auf Fragen zu seiner Zukunft als Bürgermeister von Traiskirchen deutete der SPÖ-Vorsitzende an, dieses Amt in den kommenden Tagen zurücklegen zu werden.