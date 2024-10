FPÖ drückt Frauenanteil im Nationalrat nach unten

FPÖ-Struktur bevorzugte Männer

Tatsächlich schickt die FPÖ nun aber lediglich 13 Frauen in den Nationalrat. Das entspricht bei insgesamt 57 blauen Abgeordneten nur 23 Prozent. Wie das möglich ist? Über die gendergerecht gestaltete Bundesliste ziehen nur neun Abgeordnete ins Parlament ein. Die meisten blauen Mandatare wurden aber in den Regionalwahlkreisen gewählt. Und dort hat die Partei vorwiegend männliche Spitzenkandidaten aufgestellt. Dementsprechend gehen dort die meisten Mandate an Männer. Dennoch bedeutet sogar dieser geringe Anteil für die FPÖ noch einen Anstieg. Zuletzt waren nur vier von 30 Abgeordneten Frauen (also 13 Prozent).