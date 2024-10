Kickl abserviert: FPÖ versteht die Welt nicht mehr

Kickl: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sieht trotz der Erteilung des Regierungsbildungsauftrags an Nehammer weiterhin Chancen für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. An die blauen Wähler gewandt, schrieb er am Nachmittag via sozialen Medien: „... ich verspreche Euch: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute ist nicht aller Tage Abend.“