Liam Payne: Drogen wurden in Seife eingeschmuggelt

Verbindungen zu VIP-Dealern?

In der Suite des Popstars wurden nach seinem Tod weiße Pulverrückstände und Tabletten gefunden. Laut „ABC News“ wurde in dem Zimmer, in dem sich der Musiker in Buenos Aires aufhielt, auch ein „improvisiertes Aluminiumrohr“ gefunden – offenbar zum Drogenkonsum. Die Ermittler, die den tragischen Tod des Stars untersuchen, sollen Berichten zufolge auch mögliche Verbindungen zu VIP-Drogendealern prüfen.