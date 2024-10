Vor Sturz: Liam Payne feierte mit Prostituierten

Liam Payne, der bekannte Sänger und One Direction-Star, ist am Mittwoch auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der 31-Jährige stürzte von einem Balkon in einem Hotel in Argentinien. Brisant: Laut Medienberichten soll er den Abend vor seinem Tod in Gesellschaft von zwei Prostituierten verbracht haben.