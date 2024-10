Liam Payne hatte auch „Pink Cocaine“ im Blut

Die beiden Musiker arbeiteten 2018 gemeinsam an der Single "For You", die auf dem "Fifty Shades Freed"-Soundtrack zu hören war, und die Sängerin teilte ihre Trauer über seinen Tod bei einer emotionalen Performance in Japan letzte Woche. Die Chartstürmerin schien in Tränen auszubrechen, als sie dem Publikum in Osaka sagte: „Ich kann das jetzt nicht einmal singen – könnt ihr es für mich tun?“ Später murmelte sie: „Es tut mir leid“, bevor sie von der Bühne ging. Die MTV EMAs fanden bereits 2017 in Großbritannien statt und Rita half bei der Moderation, während Liam seine Solo-Single "Strip That Down" performte.