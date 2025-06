Fix: Scheiblehner unterschreibt in der Schweiz

Der 48-Jährige hatte am Montag nach vier erfolgreichen Jahren seinen Abschied von Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz bekanntgegeben, am Dienstag machte der Schweizer Club einen Vertrag bis Sommer 2027 publik. Scheiblehner folgt auf den Deutschen Thomas Oral, der den Rekordmeister am Tabellenende übernommen und über die Relegation zum Klassenerhalt geführt hat.