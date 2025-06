Kunde drohte Mitarbeiterin in Salzburg mit Gewehr

In Salzburg hat fast jeder zweite Mitarbeiter im Handel bereits Gewalt im Job erlebt. 37 Prozent wurden schon direkt bedroht, so eine Umfrage der Gewerkschaft GPA unter 1500 Angestellten. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass die Gewalt am Arbeitsplatz in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe.