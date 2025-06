Mit der „Krone“ zur ATP Generali Open Kitzbühel

Weltklasse-Tennis inmitten der Kitzbüheler Alpen: Wenn am 19. Juli 2025 das Generali Open Kitzbühel beginnt, verwandelt sich die Gamsstadt in ein pulsierendes Zentrum des internationalen Tennissports. Vor der eindrucksvollen Alpenkulisse erwartet die Fans nicht nur hochklassiger Sandplatztennis, sondern auch ein Rahmenprogramm voller Stimmung, Musik und kulinarischer Genüsse. Bereits zum Auftakt wird am 20. Juli ein musikalisches Highlight gesetzt: Die Sportfreunde Stiller sorgen bei freiem Eintritt für ein unvergessliches Opening-Konzert – ein Gänsehautmoment für tausende Besucher und der Startschuss in eine Woche voller sportlicher und emotionaler Höhepunkte.